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Ученые измерят уровень концентрации радиоактивного газа в новостройках Екатеринбурга

Новости Урала
12 апреля, 15:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, апреля. /ТАСС
Особый интерес для обследования вызывают дома, построенные после 2005 года, и квартиры на верхних этажах - именно в них отмечена повышенная концентрация радона
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Института промышленной экологии (ИПЭ) Уральского отделения (УрО) РАН проведут масштабное обследование жилых домов Екатеринбурга. Ученые планируют измерить уровень концентрации радиоактивного газа радона, который скапливается в домах, построенных с применением энергоэффективных технологий, и может вызывать рак, сообщил ТАСС директор ИПЭ, доктор технических наук Михаил Жуковский.

Особое внимание, по его словам, будет уделено зданиям, построенным после 2005 года. "Нами была выявлена интересная зависимость: дома старой постройки имеют в среднем невысокий уровень радона - около 40 беккерелей на кубический метр, в то время как в зданиях, построенных в XXI веке, концентрация приближается к 140 беккерелям на кубический метр. Эта цифра не превышает норму, но в последнее время все ближе подбирается к ней. Ранее нами было исследовано 430 домов, но это слишком маленькая выборка, поэтому институт намерен провести большое радоновое обследование", - сказал он.

По словам Жуковского, главная причина повышения концентрации радона в новых домах - изменение строительных технологий. "С начала 2000-х годов строители руководствуются новыми стандартами энергоэффективности. В старых панельных домах было много сквозняков, которые обеспечивали постоянный воздухообмен. Сейчас здания более герметичны, что позволяет радону скапливаться в помещениях", - добавил он.

Ученый отметил, что особый интерес для обследования вызывают квартиры на верхних этажах. "Раньше главным источником радона считался грунт под зданием, и основной группой риска были жители первых этажей. Но газ выделяют и стройматериалы, например, гравий, который используют при монолитном строительстве, то есть сейчас группа риска - это все, кто не проветривают помещения хотя бы два раза в день по полчаса", - уточнил он.

Жуковский добавил, что пренебрежение этими рекомендациями может негативно сказаться на здоровье человека. "Сам по себе радон - инертный газ, им можно дышать свободно. Но при распаде он дает альфа-излучающие нуклиды полония, свинца и висмута. Эти аэрозоли откладываются в дыхательных путях и за счет облучения могут вызвать рак легкого", - заключил эксперт. Когда ученые планируют представить результаты исследования, не уточняется.

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