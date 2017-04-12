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СК проверяет обстоятельства получения травм двумя девочками на Урале во время экскурсии

Новости Урала
12 апреля, 19:27 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК,12, апреля. /ТАСС
По предварительным данным, травмы шестилетние школьницы получили во время экскурсии на территории противопожарной службы, упав с высоты четырех метров в шахту
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ЧЕЛЯБИНСК,12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Челябинской области проводят проверку по факту травмирования двух 6-летних девочек в городе Озерске. По предварительным данным, травмы получены во время экскурсии на территории противопожарной службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Днем 12 апреля в лечебное учреждение города Озерска Челябинской области с травмами спины и головы доставлены две 6-летние школьницы. По данному факту следственными органами СК РФ по региону организована проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка взята на контроль руководством следственного управления", - пояснили в СК.

По предварительным данным, девочки вместе с одноклассниками и преподавателем были на ознакомительной экскурсии в помещении специального управления Федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России. Оставшись без внимания взрослых, они упали с высоты 4 м, в шахту спуска дежурного караула.

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