Первый лесной пожар в этом году зафиксирован в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Первый в 2017 году лесной пожар зарегистрирован в Челябинской области, сообщили в Главном управлении лесами области.

"За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировали первый лесной пожар на площади 1,22 га. Возгорание произошло на территории Шершневского лесничества. На тушении были задействованы пять человек, одна единица техники", - уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о начале на территории региона пожароопасного сезона с 10 апреля 2017 года. Сезон начат на пять дней раньше, чем в прошлом году из-за того, что, по прогнозам, температура воздуха в регионе в ближайшие дни значительно вырастет.

По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области Дениса Чистякова, с 14 апреля среднесуточная температура воздуха в регионе прогнозируется на 4 градуса выше климатической нормы - 15-17 градусов тепла. В области уже зафиксировано 18 возгораний сухой травы.

Для борьбы с лесными пожарами в Челябинской области готово порядка 3 тыс. единиц техники и свыше 3 тыс. человек. Для мониторинга ситуации будут использоваться 20 беспилотных летательных аппаратов.

В 2016 году, по данным Главного управления лесами Челябинской области, в результате природных пожаров от огня пострадали 2680 га. Было зафиксировано 572 пожара.