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Курганская область планирует собрать 2 млн тонн зерна в 2017 году

Новости Урала
13 апреля, 10:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Для повышения урожайности будет увеличено количество элитных семян
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Сбор зерновых в Курганской области по итогам 2017 года планируется на уровне 2 млн тонн, сообщил в четверг ТАСС первый замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса Юрий Михеев.

"Перед нами стоит задача собрать 2 млн тонн зерна. Мы увеличиваем количество удобрений, в этом году их закуплено больше. Кроме того, ведется работа по увеличению кондиционности семян, если в 2016 году было 75% кондиционных семян, то в 2017 году ставим задачу 85%. При любых погодных условиях все эти факторы будут играть в плюс, а если еще и погода поможет, то собрать 2 млн тонн зерна вполне реально", - сказал он.

По словам Михеева, в прошлом году в регионе было собрано 1,8 млн тонн зерна в зачетном весе.

Для повышения урожайности будет увеличено количество элитных семян. "Количество элитных семян для сортообновления у нас увеличится в два раза по сравнению с 2016 годом. На первое апреля мы приобрели 6,5 тыс. тонн таких семян, большая часть из них произведена в хозяйствах Зауралья. До начала посевной планируем приобрести еще 4 тыс. тонн элитных семян", - цитирует пресс-служба правительства Курганской области директора департамента агропромышленного комплекса региона Сергея Пугина.

Посевная площадь в Курганской области в этом году составит 1, 4 млн га. Планируется, что большую часть посевных площадей займут зерновые и зернобобовые культуры. Кроме того, засеют технические и кормовые культуры, картофель и овощи.

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