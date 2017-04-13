СК проводит проверку по информации СМИ о причинении травм участковому врачу на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по информации региональных СМИ о причинении травм участковому врачу в Челябинской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В среду, 12 апреля, в СМИ была размещена информация о том, что в квартире одного из домов Челябинска мужчина причинил телесные повреждения женщине-участковому врачу, которая приехала на вызов к его дочери. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, у врача диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы", - говорится в сообщении.