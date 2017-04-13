Самыми трудными словами "Тотального диктанта" на Урале стали три причастия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Три причастия - "испятнанной", "утыканным" и "смоченную" - оказались самыми трудными словами для участников "Тотального диктанта" в Екатеринбурге. Число работ, написанных на "отлично", увеличилось до 10%, сообщила ТАСС региональный координатор проекта Ксения Семенюк.

"В Екатеринбурге завершается проверка работ участников акции "Тотальный диктант". Чаще всего ошибались в трех причастиях - "испятнанной", "утыканным" и "смоченную", писали их с одной "н". Мы также ожидали ошибок в непроверяемых словах "параллельно" и "перпендикулярно", но в них жители Екатеринбурга практически не допустили ошибок. Как всегда больше проблем с пунктуацией", - сказала Семенюк.

Собеседница агентства добавила, что в этом году в Екатеринбурге гораздо больше "отличников". "Мы ожидали 1% "пятерок" от общего количества участников, а в этом году почти 10% отличников (около 140 работ - прим. ТАСС), как и в целом по стране", - отметила Семенюк.

Ранее ТАСС сообщал о том, что образовательная акция набирает популярность на Урале. В этом году "Тотальный диктант" написали около 2,5 тыс. жителей Екатеринбурга, было организовано 23 площадки, самая необычная из которых - здание железнодорожного вокзала города. Регистрация на площадки закрылась за три дня.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея "Тотального диктанта" родилась в 2004 году в студенческом клубе "Глум-клуб" Новосибирского государственного университета. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел 8 апреля, автором текста в этом году стал Леонид Юзефович, участие в акции приняли свыше 200 тыс. человек.