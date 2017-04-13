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Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 лет

Новости Урала
13 апреля, 13:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Из-за устаревших тракторов и комбайнов растягиваются посевная и уборочная кампании
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Большая часть сельскохозяйственной техники Курганской области имеет срок эксплуатации 10 лет и выше. Устарели почти 82% тракторов и более 52% комбайнов, сообщил ТАСС первый заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Юрий Михеев.

"Самая большая сложность - это недостаток техники для проведения полевых работ в оптимальные сроки, у нас устаревшая база техники, это самая главная проблема в полеводстве. Большая часть техники имеет срок эксплуатации 10 лет и выше. Так, устарели почти 82% тракторов (4495 из 5482 - прим. ТАСС) и более 52% комбайнов (1229 из 2326 - прим. ТАСС)", - сказал Михеев.

Он также подчеркнул, что в связи с этим растягивается посевная и уборочная кампания. "Поэтому мы в большей мере зависим от погодных факторов. Кроме того, старая техника ломается, ее приходится чинить, отвлекать силы и средства. Одна из проблем - доступность кредитов не технику, их дают не всем, хотя в этом году часть аграриев пытается получить льготные кредиты", - добавил Михеев.

Возможности приобретения новой техники

В апреле 2017 года Департамент агропромышленного комплекса Курганской области и ЗАО СП "Брянсксельмаш" заключили соглашение о сотрудничестве. "Согласно документу, предприятие будет предоставлять десятипроцентную скидку зауральским сельхозтоваропроизводителям на приобретение зерноуборочных комбайнов", - отмечается в сообщении пресс- службы правительства Зауралья.

Ранее директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин заявил о сотрудничестве с новыми поставщиками сельскохозяйственной техники. В частности, после визита представителей региона в Республику Беларусь на территории Курганской области открылся официальный представитель белорусского предприятия - дилерский центр с сервисной службой.

Льготное кредитование в АПК

Система льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% была запущена с 2017 года. В этом году Минсельхоз изменил систему краткосрочного кредитования АПК. Ранее аграрии брали кредиты по коммерческой ставке и только после этого обращались в Минсельхоз за субсидиями. Теперь сельхозпроизводители могут сразу получить в банке кредит по ставке не более 5%, Минсельхоз же направляет средства прямо в банк.

В новом механизме могут участвовать банки с уставным капиталом не менее 20 млрд рублей. Минсельхоз уже заключил соглашения с десятью системообразующими банками, отобраны еще 15 региональных банков.

В этом году на льготные кредиты в бюджете предусмотрено 21 млрд рублей, из них на субсидирование инвестиционных льготных кредитов - 6 млрд руб., краткосрочных льготных кредитов - 15 млрд руб.

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