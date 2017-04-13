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На Урале возбуждено дело по факту лишения свободы пациентов псевдореабилитационного центра

Новости Урала
13 апреля, 14:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, апреля. /ТАСС
По версии следствия, сотрудники реабилитационного центра "Ирис" в Юргамышском районе Зауралья незаконно лишили свободы более 30 человек
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы страдающих алкогольно-наркотической зависимостью пациентов псевдореабилитационного центра в Курганской области, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное лишение свободы" УК РФ из-за лишения свободы лиц, страдающих алкогольно- наркотической зависимостью", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016-2017 гг. сотрудники реабилитационного центра "Ирис", расположенного в Юргамышском районе Зауралья, незаконно лишили свободы более 30 граждан, прибывших на "лечение" на коммерческой основе, и удерживали их.

"При этом за непослушание к пациентам применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия. В настоящее время четыре сотрудника указанного центра задержаны и по ходатайству следствия заключены под стражу", - отмечается в сообщении.

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