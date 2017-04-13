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Международный фестиваль балета "Dance Open" открылся детским спектаклем из Екатеринбурга

Новости Урала
13 апреля, 20:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
По мнению руководителя фестиваля Екатерины Галановой, труппы из Екатеринбурга и Перми "по праву входят сегодня в мировой топ-балет"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Детский спектакль "Снежная королева" из Екатеринбурга открыл сегодня шестнадцатый праздник мирового балета, международный фестиваль "Dance Open" в Петербурге. Детский спектакль художественного руководителя Вячеслава Самодурова, впервые включенный в программу фестиваля, был представлен на сцене Александринского театра.

"Мы делали этот балет для детей с надеждой на то, что юные зрители, побывав на "Снежной королеве", захотели бы прийти к нам еще", - сказал журналистам воспитанник петербургского балета Вячеслав Самодуров. По его словам, "молодого зрителя надо брать с колыбели". Балет по сказке Андерсена был создан с нуля на оригинальную музыку московского композитора Артема Васильева с костюмами и сценографией Эрика и Ирэны Белоусовых, которые, по их словам, "фантазировали без границ".

Еще один выходец из Петербурга Алексей Мирошниченко также представлен в фестивальной программе сказкой. Это - "Золушка" Пермского балета. Сюжет известной сказки на музыку Сергея Прокофьева перенесен в Москву конца 50-х- годов XX века, а действие происходит в пространстве "Главного театра страны".

По мнению руководителя фестиваля Екатерины Галановой, труппы из Екатеринбурга и Перми "по праву входят сегодня в мировой топ-балет" и представлены в программе "Dance Open" на равных с зарубежными труппами. А программа в целом представляет собой весь спектр современной хореографии - от неоклассики до самых смелых авангардных постановок.

Уже ставший знаменитым спектакль "Вирус Наарина" привезет на фестиваль израильская танцевальная компания "Батшева" во главе с Охадом Наарином, которая является идеологом и разработчиком импровизационной техники Gaga. Национальный балет Польши представит спектакль "Буря" по одноименной шекспировской пьесе в неоклассической хореографии Кшиштофа Пастора.

Два вечера отдано на празднике Нидерландскому театру танца NDT 1. В состав труппы под руководством мэтра Пола Лайтфута входят 28 танцовщиков из разных стран мира в возрасте от 24 лет до 41 года. Они покажут три работы - "Дотянуться до звезд" и "Немое пространство" Пола Лайтфута и Соль Леон, а также мини-балет "Тонкая кожа" Марко Геке. Международная образовательная программа для студентов балетных школ мира в этом году пройдет с 20 по 24 апреля в учебных классах Академического театра балета имени Леонида Якобсона, завершится фестиваль 24 апреля гала-концертом мировых звезд.

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