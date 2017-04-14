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Экс-полицейского в ЯНАО будут судить за взятку муксуном общим весом 2,5 т

Новости Урала
14 апреля, 9:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
По данным СК, бывший сотрудник полиции останавливал рыбаков, которые незаконно вылавливали деликатесную рыбу, и, чтобы скрыть преступления, брал взятку в виде улова
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© Fishretail.Ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела МВД России по Ямальскому району Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предстанет перед судом за взятку северной деликатесной рыбой - муксун - общим весом 2,5 тонны. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

"Перед судом предстанет 41-летний бывший сотрудник полиции, который являлся заместителем начальника ОМВД России по Ямальскому району. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере и краже. Следствием установлено, что обвиняемый, в 2014-2015 годах несколько раз получал взятки муксуном общим весом более 2,5 тонн", - сказали в СК.

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По данным СК, экс-полицейский останавливал рыбаков, которые незаконно вылавливали муксун, и, чтобы скрыть преступления, брал взятку, забирая улов. "А в феврале 2015 года обвиняемый, находясь в селе Новый Порт, тайно похитил у местного жителя 1570 кг рыбы и распорядился похищенным по своему усмотрению", - уточнили в ведомстве.

В 2014 году из-за истощения стада рыбы был введен запрет на вылов муксуна и нельмы. Рыбаки были переориентированы на увеличение вылов частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.

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