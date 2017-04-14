Уральские ученые создают генно-инженерный препарат для лечения ишемической болезни сердца

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) работают над созданием инновационного препарата для лечения ишемической болезни сердца на основе генной терапии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман.
"В настоящее время основной подход к лечению ишемической болезни сердца базируется на применении фармакологических препаратов для устранения симптомов заболевания, а также профилактики осложнений, мы же разрабатываем новый подход к лечению на основе применения генной терапии. Генная терапия сердечно-сосудистых заболеваний способна кардинально изменить стратегию лечения пациентов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что группа ученых университета работает над созданием генно-инженерного препарата на основе плазмидной ДНК, который необходимо вводить непосредственно в область ишемического очага. "Плазмидная ДНК используется в качестве переносчика гена в клетку, трех-четырех недель достаточно для запуска образования новых сосудов. Новообразование сосудов сопровождается уменьшением приступов по времени и количеству. Сама технология изготовления препарата схожа с технологией производства генно-инженерного инсулина", - добавил Шуман.
По его словам, в рамках проекта, уже создана технология синтеза терапевтических генов, способных стимулировать образование новых сосудов, также получено два российских патента. "Основная причина смертности населения России - сосудистые заболевания. Применение препарата в рамках расчетной потребности на два - три млн пациентов в год позволит снизить смертность от инфарктов", - подчеркнул Шуман.
Инновационный центр является отдельным структурным подразделением вуза, он открылся в 2016 году. Задача центра - поддержка молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, обеспечение консультациями, помощь с грантовой деятельностью. Ключевым направлением работы является внедрение и поддержка разработок ученых в области биотехнологий.