Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские ученые создают генно-инженерный препарат для лечения ишемической болезни сердца

Новости Урала
14 апреля, 9:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
Как сообщил руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман, генная терапия сердечно-сосудистых заболеваний способна кардинально изменить стратегию лечения пациентов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) работают над созданием инновационного препарата для лечения ишемической болезни сердца на основе генной терапии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман.

"В настоящее время основной подход к лечению ишемической болезни сердца базируется на применении фармакологических препаратов для устранения симптомов заболевания, а также профилактики осложнений, мы же разрабатываем новый подход к лечению на основе применения генной терапии. Генная терапия сердечно-сосудистых заболеваний способна кардинально изменить стратегию лечения пациентов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что группа ученых университета работает над созданием генно-инженерного препарата на основе плазмидной ДНК, который необходимо вводить непосредственно в область ишемического очага. "Плазмидная ДНК используется в качестве переносчика гена в клетку, трех-четырех недель достаточно для запуска образования новых сосудов. Новообразование сосудов сопровождается уменьшением приступов по времени и количеству. Сама технология изготовления препарата схожа с технологией производства генно-инженерного инсулина", - добавил Шуман.

По его словам, в рамках проекта, уже создана технология синтеза терапевтических генов, способных стимулировать образование новых сосудов, также получено два российских патента. "Основная причина смертности населения России - сосудистые заболевания. Применение препарата в рамках расчетной потребности на два - три млн пациентов в год позволит снизить смертность от инфарктов", - подчеркнул Шуман.

Инновационный центр является отдельным структурным подразделением вуза, он открылся в 2016 году. Задача центра - поддержка молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, обеспечение консультациями, помощь с грантовой деятельностью. Ключевым направлением работы является внедрение и поддержка разработок ученых в области биотехнологий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама