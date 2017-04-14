Директора коммунального предприятия в ХМАО подозревают в растрате почти 90 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора муниципального унитарного предприятия "Управление городского хозяйства" в Ханты- Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). В ходе прокурорской проверки было установлено, что подозреваемый необоснованно перечислил подрядчику свыше 89 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Директор "Управление городского хозяйства" заключил с подрядной организацией договор на осуществление работ по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений. Зная, что работы по его установке и пуску в эксплуатацию не проведены и чистая вода жителям города не подается, он подписал акты приемки выполненных работ. В дальнейшем он представил указанные акты в администрацию города и получил субсидию на возмещение затрат. Полученные бюджетные средства на общую сумму свыше 89 млн рублей директор необоснованно перечислил подрядчику", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".