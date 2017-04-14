Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директора коммунального предприятия в ХМАО подозревают в растрате почти 90 млн руб.

Новости Урала
14 апреля, 10:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
Мужчина заключил договор с организацией на работы по ремонту оборудования водоочистных сооружений, зная, что работы по его установке не проведены и чистая вода жителям города не подается
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора муниципального унитарного предприятия "Управление городского хозяйства" в Ханты- Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре). В ходе прокурорской проверки было установлено, что подозреваемый необоснованно перечислил подрядчику свыше 89 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Директор "Управление городского хозяйства" заключил с подрядной организацией договор на осуществление работ по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений. Зная, что работы по его установке и пуску в эксплуатацию не проведены и чистая вода жителям города не подается, он подписал акты приемки выполненных работ. В дальнейшем он представил указанные акты в администрацию города и получил субсидию на возмещение затрат. Полученные бюджетные средства на общую сумму свыше 89 млн рублей директор необоснованно перечислил подрядчику", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама