Трехлетний ребенок погиб под колесами поезда на Урале

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Трехлетний ребенок погиб под колесами поезда на УралеНовости Урала 14 апреля, 10:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели под колесами поезда трехлетнего ребенка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 13 апреля днем в районе остановочного пункта "Палкино" на перегоне Северка - Сортировочный Свердловской железной дороги грузовой поезд сбил мальчика 2014 года рождения, который вместе со своей сестрой 2013 года рождения играл на железнодорожных путях.
"Машинист поезда, заметив детей, подал звуковой сигнал, услышав который девочка успела отбежать, а мальчик растерялся и побежал навстречу поезду. В ходе расследования уголовного дела будут проверяться версии о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта членами локомотивной бригады, а также причастности к произошедшему родственников погибшего ребенка", - резюмировали в пресс-службе.