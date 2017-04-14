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СК возбудил дела в связи с нападением на участкового врача в Челябинске

Новости Урала
14 апреля, 10:36 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 14, апреля. /ТАСС
У медика были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в отношении жителя Челябинска, который избил женщину - участкового врача, приехавшую на вызов, сообщили в пресс-службе СК России.

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"12 апреля в региональных СМИ была размещена информация о том, что в квартире одного из домов города Челябинска мужчина причинил телесные повреждения женщине - участковому врачу, которая приехала на вызов к его дочери. У врача диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проведена проверка. По ее результатам возбуждены уголовные дела по статьям "Побои", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" в отношении местного жителя", - сказали в СК.

В пресс-службе добавили, что "следственный комитет будет жестко пресекать каждый случай нападения на врача и привлекать злоумышленников, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности". Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных по всей стране жестко реагировать на каждый факт нападения на врачей или воспрепятствования их профессиональной деятельности, проверять каждое такое сообщение и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.

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