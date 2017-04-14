Свято-Троицкий собор XVIII века в Свердловской области передан в собственность РПЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Свято-Троицкий собор, который является объектом культурного наследия и входит в состав комплекса XVII-XVIII вв. Верхотурского кремля (Свердловская область), передан в собственность Екатеринбургской епархии РПЦ, сообщили в пресс-службе Министерства по управлению госимуществом региона.

"Правительством Свердловской области принято решение о безвозмездной передаче государственного имущества Свердловской области в собственность Централизованной религиозной организации Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви здания по адресу г. Верхотурье, ул. Советская, д. 6 (Свято-Троицкий собор - прим. ТАСС). Здание является объектом культурного наследия и входит в состав комплекса зданий XVII-XVIII вв. Верхотурского кремля", - говорится в сообщении.

По данным Екатеринбургской епархии, здание Свято-Троицкого собора - это каменный храм, построенный в честь Святой Живоначальной Троицы. Он был заложен в 1703 году на месте походно-полевой церкви при пограничной заставе. С момента закладки указом Святейшего Синода Свято-Троицкому храму был присвоен соборный статус, храм строился полностью за счет государевой казны. Главный придел Свято-Троицкого собора освящен 16 апреля 1709 года, хотя строительство продолжалось до 1712 года.

"В 1825 году соборная церковь была обнесена со стороны посада каменной оградой, а деревянная кровля заменена на листовое железное покрытие. В 1899 году Свято-Троицкий собор входил в состав первого благочиннического округа Верхотурского уезда. В годы советской власти храм был закрыт, с 1932 года богослужения в нем не проводились, собор постепенно ветшал и разрушался. Богослужения были возобновлены в храме в 1998 году", - сказали в пресс-службе.