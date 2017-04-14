Около трех тысяч жителей Тобольска могут попасть в зону подтопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей Тобольска в Тюменской области могут попасть в зону подтопления из-за повышения уровня воды в реке Иртыш, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на заместителя главы города Евгения Бирюкова.

"Дамба, защищающая подгорную часть Тобольска, рассчитана на уровень воды 960 см, этого уровня за последние 120 лет наблюдений паводковой ситуации Иртыш не достигал никогда. <...> С подгорной части Тобольска была вывезена 31 тыс. тонна снега, и с нагорной части - 70 тыс. тонн. <...> В подгорной части в зону подтопления в критической ситуации попадают 698 домовладений, это порядка 3 тыс. человек. <...> Если потребуется эвакуация, все необходимое готово - и техника, и места размещения", - уточнили в администрации.

В пресс-службе добавили, что также сделан необходимый запас продуктов, лекарств и вещей первой необходимости. "Кладбища и скотомогильники в зону подтопления не попадают, а значит экологической и биологической угрозы нет", - уточнили в администрации.

В период весеннего паводка в 2016 году из-за подъема воды в реке Иртыш подтопило 11 автодорог. На территории Тобольского муниципального района был объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе подъем воды выше нормы ожидается на реках Иртыш, Тура, Ишим, а река Вагай может подняться до 1,5-2,5 метра выше нормы. В зоне возможного подтопления могут оказаться до 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях. Для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств: 6,5 тыс. человек личного состава, 1,45 тыс. единиц техники.