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Около трех тысяч жителей Тобольска могут попасть в зону подтопления

Новости Урала
14 апреля, 12:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
По данным мэрии, в городе все готово на случай эвакуации
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей Тобольска в Тюменской области могут попасть в зону подтопления из-за повышения уровня воды в реке Иртыш, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на заместителя главы города Евгения Бирюкова.

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"Дамба, защищающая подгорную часть Тобольска, рассчитана на уровень воды 960 см, этого уровня за последние 120 лет наблюдений паводковой ситуации Иртыш не достигал никогда. <...> С подгорной части Тобольска была вывезена 31 тыс. тонна снега, и с нагорной части - 70 тыс. тонн. <...> В подгорной части в зону подтопления в критической ситуации попадают 698 домовладений, это порядка 3 тыс. человек. <...> Если потребуется эвакуация, все необходимое готово - и техника, и места размещения", - уточнили в администрации.

В пресс-службе добавили, что также сделан необходимый запас продуктов, лекарств и вещей первой необходимости. "Кладбища и скотомогильники в зону подтопления не попадают, а значит экологической и биологической угрозы нет", - уточнили в администрации.

В период весеннего паводка в 2016 году из-за подъема воды в реке Иртыш подтопило 11 автодорог. На территории Тобольского муниципального района был объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе подъем воды выше нормы ожидается на реках Иртыш, Тура, Ишим, а река Вагай может подняться до 1,5-2,5 метра выше нормы. В зоне возможного подтопления могут оказаться до 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях. Для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств: 6,5 тыс. человек личного состава, 1,45 тыс. единиц техники.

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