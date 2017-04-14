Предприятие на Урале заплатит около 30 млн руб. за загрязнение более 300 тыс. кв. м земли

ЧЕЛЯБИНСК,14 апреля. /ТАСС/. ЗАО "Уралбройлер" оштрафовано на 440 тыс. рублей и обязано возместить более 29,8 млн рублей ущерба за загрязнение в Челябинской области участка площадью более 300 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По иску Челябинского природоохранного прокурора ЗАО "Уралбройлер" привлечено к ответственности. На предприятие за загрязнение земель сельскохозяйственного назначения в Челябинской области пометом и нефтепродуктами наложен штраф на общую сумму в размере 440 тыс. рублей. Кроме того, Аргаяшский районный суд удовлетворил иск о возмещении ущерба, причиненного "Уралбройлером" окружающей среде, в размере более 29,8 млн рублей. Суд также обязал предприятие произвести рекультивацию загрязненных земель", - сказали в прокуратуре.

По данным ведомства, загрязненный участок площадью более 300 тыс. кв. м располагается в районе поселка Ишалино Аргаяшского района. Согласно результатам лабораторного анализа и технических измерений, в почве выявлено превышение содержания нефтепродуктов в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз.