Свердловский губернатор раскритиковал ситуацию в санаторно-курортной сфере региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию в санаторно-курортной сфере региона неудовлетворительной и поручил правительству области разработать предложения по ее улучшению, сообщил департамент информационной политики губернатора региона.
"Куйвашев назвал неудовлетворительной ситуацию, складывающуюся в санаторно-курортной сфере региона. Несмотря на достаточно развитую сеть учреждений, насчитывающую 45 объектов различной формы собственности, далеко не все пользуются популярностью у населения и обладают развитой лечебной базой, хорошими условиями для проживания и досуга отдыхающих. При том, что Средний Урал занимает пятое-шестое место среди регионов по количеству мест в таких учреждениях, туристический поток в них остается невысоким. По данным Министерства инвестиций и развития, загрузка в санаториях не превышает 57%", - говорится в сообщении.
По данным департамента, губернатор поручил областному правительству в течение месяца проработать конкретные предложения по изменениям в сфере санаторно-курортного и оздоровительного туризма. "На Среднем Урале должен быть определен комплекс мер, направленный на повышение инвестиционной и туристической привлекательности таких объектов, активное использование механизмов государственно- частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры и расширения спектра услуг в санаториях", - отметили в департаменте.
Для этого, пояснили в ведомстве, необходимо провести анализ потенциала подведомственных региональному Минздраву санаториев на предмет расширения лечебного профиля и досуговой базы. "На основе этих сведений Министерство по управлению госимуществом Свердловской области совместно с Министерством инвестиций и развития проработает варианты развития таких объектов на условиях ГЧП. Самим учреждениям необходимо сконцентрировать усилия на подготовке квалифицированного персонала, модернизации материально-технической базы и продвижении своих услуг", - подчеркивается в сообщении.