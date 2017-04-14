Хранилище гигантских книг и кафе футуристов откроются в "Библионочь" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Библиотеки и музеи Свердловской области приглашают посетить хранилище с гигантскими книгами и воссозданное арт-кафе футуристов 21 апреля в рамках всероссийской акции "Библионочь-2017". Более сотни площадок региона примут участие в "Библионочи" в поддержку чтения, сообщили ТАСС координаторы проекта.

"Библиотеки Свердловской области откроют свои двери в ночное время 21 апреля. К мероприятию присоединятся литературные музеи, книжные магазины и арт-пространства, всего - около сотни площадок", - сказали координаторы.

Тема фестиваля в этом году - "Месторождения полезных знаний". "Каждая библиотека является своего рода месторождением, располагающим большими информационными ресурсами, где пользователи могут вести разведку, разработку и добычу различных знаний. В широком смысле Урал можно представить как сокровищницу природных, интеллектуальных, научных богатств", - добавили организаторы.

"Библионочь" на Урале

В библиотеке им. Белинского (Екатеринбург) "ископаемые книги выйдут из недр хранения". "Будут представлены издания высотой более полуметра, созданные в СССР в 1920-70-х годах, среди них - "Атлас мозга собаки", "Рубежи великой эпохи", "Ампелография СССР". Экспонаты можно будет взять в руки и даже сделать с ними селфи", - сообщили в учреждении.

Также в этот вечер в библиотеке им. Белинского пройдет акция "Поэты тет-а-тет". "Уральские поэты Наум Блик, Аркадий Застырец, Андрей Якубовский, Евгений Касимов, Эдуард Коридоров будут ждать посетителей в укромных уголках, они будут читать свои стихи каждому желающему лично", - добавили там.

Объединенный музей писателей Урала (Екатеринбург) проведет интерактивные экскурсии по экспозиции "Футурум революции". "На выставке все движется, говорит и показывает. Например, есть инсталляция, которая буквально по словам манифеста русских футуристов "бросает Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности". Воссоздана атмосфера богемного петербургского кафе "Бродячая собака" с импровизированной сценой и столиками", - добавили в учреждении.

Камерный театр (Екатеринбург) представит музыкально- поэтический вечер, посвященный литературному андеграунду 1980-х годов. Прозвучат стихи Виталия Кальпиди, Алексея Парщикова, Александра Еременко, Евгения Касимова, Ивана Жданова, Юрия Казарина и Бориса Рыжего. Свердловская областная библиотека для слепых подготовила адаптированную выставку специальных форматов, где можно будет на ощупь изучить картины Михаила Врубеля и архитектурные строения разных веков.

Посетители библиотеки им. Бажова (Невьянск) отправятся в историческое путешествие "В город золотого песка", где познакомятся с истоками старательского промысла. "Для юных посетителей подготовлено минерал-шоу "Самоцветное сокровище", участники получат возможность почувствовать себя в роли рудознатцев", - отметили там.

В библиотеке им. Поклевских-Козелл (Талица) "Библионочь" посветят юбилею со дня рождения Леонардо да Винчи, пройдут мастер-классы по моделированию. А жителям небольшого города Асбеста разрешат заказать пиццу в местную библиотеку, где всю ночь интернет будет бесплатным.