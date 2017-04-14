Предварительное слушание по новому делу Сандакова состоится 19 апреля

Шарапова по-прежнему считает ITF частично виновной в своем отстранении из-за мельдонияСпорт 14 апреля, 15:29
Владимир Воробьев назначен главным тренером московского ХК "Динамо"Спорт 14 апреля, 15:23
РФС ведет переговоры о проведении матчей с командами Аргентины, Бразилии, Италии и ИспанииСпорт 14 апреля, 15:17
Мутко: ФИФА удовлетворена концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 14 апреля, 15:08
Власенко будет избираться в бюро FINA, несмотря на решение не утверждать его кандидатуруСпорт 14 апреля, 15:05
Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублейПолитика 14 апреля, 15:02
Предварительное слушание по новому делу Сандакова состоится 19 апреляНовости Урала 14 апреля, 14:51
Наблюдательный совет РУСАДА продлил срок работы конкурсной комиссии по выбору гендиректораСпорт 14 апреля, 14:49
Наблюдательный совет признал работу РУСАДА в 2016 году эффективнойСпорт 14 апреля, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК,14 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска назначил на 19 апреля предварительное слушание по второму уголовному делу бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, сообщили в пресс-службе суда.
"В Советский районный суд города Челябинска поступило второе уголовное дело Николая Сандакова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"... Предварительное слушание по делу назначено на 19 апреля 2017 года на 08:00 мск", - пояснили в суде.
По версии следствия, в 2013-2014 гг. Сандаков получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Как утверждается, взятку дали за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (предыдущий губернатор Михаил Юревич - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для ООО ЧОП "Питон".
По уголовному делу следователем СК были назначены и проведены 15 экспертиз, опрошены более 40 свидетелей.
По первому уголовному делу Сандаков обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей.