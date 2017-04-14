Предварительное слушание по новому делу Сандакова состоится 19 апреля

ЧЕЛЯБИНСК,14 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска назначил на 19 апреля предварительное слушание по второму уголовному делу бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, сообщили в пресс-службе суда.

"В Советский районный суд города Челябинска поступило второе уголовное дело Николая Сандакова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"... Предварительное слушание по делу назначено на 19 апреля 2017 года на 08:00 мск", - пояснили в суде.

По версии следствия, в 2013-2014 гг. Сандаков получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Как утверждается, взятку дали за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (предыдущий губернатор Михаил Юревич - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для ООО ЧОП "Питон".

По уголовному делу следователем СК были назначены и проведены 15 экспертиз, опрошены более 40 свидетелей.

По первому уголовному делу Сандаков обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей.