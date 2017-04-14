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Власти ХМАО увеличили финансирование проектов экобезопасности почти на 1 млрд рублей

Новости Урала
14 апреля, 15:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
Дополнительные средства пойдут на рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земель, строительство объектов по переработке отходов, а также на внедрение технологий по утилизации промышленных отходов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Ханты- Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) направило дополнительные средства в размере 891 млн рублей на обеспечение экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Правительству Югры профильное подразделение предлагает изменить государственную программу "Обеспечение экологической безопасности Югры", увеличив ее финансирование на 891 мил рублей. Это прибавка за счет внебюджетных источников, она будет направлена в "умную" и "зеленую" экономику", - приводит пресс-служба слова губернатора округа Натальи Комаровой.

По словам руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергея Пикунова, дополнительные средства пойдут на рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земель, строительство объектов по переработке отходов, а также на внедрение технологий по утилизации промышленных отходов.

"Денежные средства позволят увеличить процент переработки отходов, который в Югре и так достаточно высок по сравнению с другими регионами", - цитирует Пикунова пресс-служба.

Там также отметили, что до середины мая будет введена в эксплуатацию федеральная система электронного общественного контроля "Наша природа", куда "будут поступать сигналы от населения о незаконных свалках и других природоохранных нарушениях".

"По сути, это будет продолжением той работы, которая велась у нас в регионе в ходе экологической вахты и совместного с ОНФ проекта "Генеральная уборка". Необходимо, чтобы эти проекты были синхронизированы", - приводит слова Комаровой пресс-служба.

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