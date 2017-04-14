Екатеринбургская городская дума планирует штрафовать депутатов за прогулы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургская городская дума планирует ввести штрафы для депутатов за прогулы. Так, за прогул без уважительной причины в течение месяца депутат лишится 50% выплат, компенсирующих депутатскую деятельность, сообщает пресс-служба городской думы. Причиной введения подобных мер стал срыв кворума на заседании, которое состоялось 28 марта. После перерыва в зал не вернулись многие депутаты - на заседании осталось 17 народных избранников, из-за чего не было принято несколько важных решений.

"По инициативе депутатов подготовлены изменения в действующий регламент городской думы. В частности, если депутат в течение месяца не участвует в работе городской думы без уважительных причин, мы будем лишать его 50% от выплат, компенсирующих депутатскую деятельность. Если депутат не появляется в течение трех месяцев, то мы предполагаем полностью лишить его этих выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что права голоса депутатов лишать не будут. "Если депутат отсутствовал на комиссии, то мы хотим лишить его права слова на следующем заседании. Речь идет о вопросах и выступлениях. Права голоса никто не будет лишен", - уточняется в сообщении.

Проект изменений может быть рассмотрен на ближайшей комиссии по местному самоуправлению, которая состоится в среду, 19 апреля. "Если проект изменений будет принят на комиссии, мы вынесем его на заседание думы", - говорится в сообщении Екатеринбургской городской думы.

Аналогичные меры предлагалось внедрить и в других уральских регионах. Так, например, в октябре 2016 года сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предложили лишать мандатов коллег за три прогула заседаний в год. На данный момент инициатива не принята.