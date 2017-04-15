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Спецборт МЧС успешно эвакуировал тяжелобольного подростка из Ростова-на-Дону в Курган

Новости Урала
15 апреля, 23:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, апреля. /ТАСС
17-летнему подростку с травмой позвоночника будет оказана помощь в центре "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России в субботу успешно доставил из Ростова-на-Дону в Курган 17-летнего подростка с травмой позвоночника, который нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

"Спецборт МЧС России оснащен всем необходимым для мониторинга и протезирования жизненно важных функций органов и систем. Пациент перенес полет удовлетворительно, без отрицательной динамики. На протяжении всего полета юношу сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что встреча и транспортировка пациента в Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова (Курган), где ему будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь, осуществлена на реанимационном автомобиле Курганского областного центра медицины катастроф в сопровождении медико- психологической службы Специализированной пожарно-спасательной части по Курганской области, оперативных групп областного ведомства, а также экипажа ГИБДД.

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