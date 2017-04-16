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Двое полицейских в Тюменской области заподозрены в получении взятки

Новости Урала
16 апреля, 9:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, апреля. /ТАСС
По версии следствия, с января по апрель 2017 года сотрудники полиции получили 100 тыс. рублей от управляющей СПА-салоном в Тобольске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Тобольский" и его заместителя, которые подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Тобольский" и его заместителя, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января по апрель 2017 года сотрудники полиции получили взятку в размере 100 тыс. рублей от управляющей СПА-салоном в Тобольске за общее покровительство деятельности салона. "А именно непривлечение индивидуального предпринимателя, от имени которого осуществляется деятельность, к административной ответственности в случае выявления нарушений, либо предупреждение о планируемых проверках правоохранительными органами", - уточняется в сообщении ведомства.

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