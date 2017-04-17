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СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика в бассейне на Урале

Новости Урала
17 апреля, 9:08 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 17, апреля. /ТАСС
По предварительным данным, ребенок утонул в бассейне комплекса "Суворовские бани" в Копейске, оставшись без внимания взрослых
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка в бассейне комплекса "Суворовские бани" (город Копейск), сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Днем 16 апреля в бассейне комплекса "Суворовские бани" в городе Копейске было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых", - пояснили в СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

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