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Вылеты вертолетных рейсов отменили из аэропорта Салехарда из-за штормового ветра

Новости Урала
17 апреля, 10:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Самолеты совершают вылеты в штатном режиме
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Вылеты вертолетных рейсов из аэропорта Салехарда отменены из-за снега и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

"Вертолетные рейсы отменены. С утра не вылетели Ми-8 в Мыс Каменный, Сеяху и Овгорт. Самолеты совершают вылеты в штатном режиме", - сказали в аэропорту.

По данным администрации Салехарда, в городе неблагоприятные погодные условия в виде осадков и ветра с порывами ветра до 25 метров в секунду (сильный шторм). "Не оставляйте детей одних на улице, будьте осторожными на дорогах, также, по возможности, не приближайтесь к линиям электропередачи. Подобные погодные условия могут также привести к кратковременным коммунальным сбоям", - уточнили в администрации.

По данным МЧС, усиление ветра также прогнозируется на территории Свердловской и Челябинской областей.

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