Почти 2 тыс. жителей Челябинской области остались без света из-за непогоды

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 2 тыс. жителей Челябинской области остались сегодня утром без электроэнергии из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20-25 м/с, сообщили в филиале межрегиональной сетевой распределительной компании "МРСК-Урала" "Челябэнерго".

"Всего за минувшие сутки в электросетевом комплексе Челябинской области было зафиксировано порядка 50 технологических нарушений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. К утру сегодняшнего дня без электроснабжения находится чуть более 1800 человек", - сказали в пресс-службе.

Согласного информации местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 17 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. "Челябэнерго" работает в режиме повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. "Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Челябинской области пока не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Ситуация в Свердловской области

Во власти непогоды оказалась и Свердловская область. Губернатор региона Евгений Куйвашев потребовал взять на особый контроль системы жизнеобеспечения, в частности электросети.

"Губернатор поставил задачу по недопущению возникновения аварийных ситуаций на электросетях Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий. Глава региона поручил сохранять режим повышенной готовности до тех пор, пока погодные условия в Свердловской области не стабилизируются", - сообщили в департаменте информации губернатора.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что ночью и днем 17 апреля синоптики прогнозируют местами усиление ветра до 20-25 м/с. В минувшие выходные на Среднем Урале выпал снег. Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев сообщил сегодня на оперативном совещании, что силы ГУ МЧС по Свердловской области и аварийные бригады межрегиональной сетевой распределительной компании "МРСК Урала" с субботы, 15 апреля, находятся в режиме повышенной готовности.

"Пока в региональное управление МЧС сообщений о происшествиях в связи с ухудшением погоды не поступало. В электросетевом комплексе региона энергетики зафиксировали 80 технологических нарушений в распределительных сетях филиала "МРСК Урала - "Свердловэнерго". Согласно данным ведомства, по состоянию на утро 17 апреля точечно, в небольших объемах, наблюдаются нарушения электроснабжения в восьми населенных пунктах Ирбитского, Невьянского, Красноуральского городских округов. Без электроснабжения на данный час находится около 800 человек, ситуация с электроснабжением не критична и находится под полным контролем энергетиков", - уточнили в департаменте информации со ссылкой на "МРСК Урала".