Мраморные подоконники времен Романовых восстановят для музея царской семьи в Тобольске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Мраморные подоконники и двери с бронзовыми ручками, найденные при реставрации здания дома генерал-губернатора в Тобольске (Тюменская область), будут восстановлены к открытию музея царской семьи Романовых. Об этом сообщила ТАСС заведующая музеем Виктория Исмагилова.

"Во время реставрационных работ обнаружены элементы интерьера времен царской семьи Романовых: печь, мраморные подоконники, старинный паркет, деревянные двери с бронзовыми ручками. Некоторые элементы демонтированы для восстановления, а часть реставрируется на месте. Все это мы пытаемся сохранить, чтобы посетители в дальнейшем смогли их увидеть", - сказала Исмагилова.

Ранее сообщалось, чтво время реставрационных работ в здании также были обнаружены фотография и фрагмент стеклянной бутылки. По словам Исмагиловой, эти предметы будут включены в состав музейного фонда. Специалисты сделают полное научное описание и определят, связаны ли эти находки с царской семьей.

Открытие музея запланировано на август 2017 года. На первом этаже будет представлена тема Сибири и Романовых: посетители увидят экспозицию, посвященную периоду истории, когда здание было путевым дворцом. Второй этаж посвятят непосредственно пребыванию царской семьи и их спутников в Тобольске. В настоящее время строители и сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ) продолжают вести в здании реставрационные работы.

Царская семья находилась в ссылке в Тобольске с августа 1917 года по апрель 1918 года. После этого их перевезли в Екатеринбург, где они были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева.

ТИАМЗ основан в 1961 году, он расположен на площади 18 га, в его составе 62 мемориальных объекта. В фондах хранятся свыше 400 тыс. музейных предметов. Наиболее ценными из них являются коллекции этнографии, археологии, палеонтологии, рукописных и старопечатных книг, изделий прикладного искусства, фотоколлекция, коллекция предметов, принадлежавших царской семье Романовых.