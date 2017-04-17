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Спасатели из-за сильного ветра приостановили поиски пропавших на Урале рыбаков

Новости Урала
17 апреля, 12:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Мужчины являются жителями Верхней Пышмы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Поиски рыбаков, пропавших в минувшие выходные во время ночной рыбалки в Свердловской области, временно приостановлены из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого достигают 20-25 м/с. В связи с чем было принято решение приостановить поиски до улучшения погодных условий", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области начали проверку по факту пропажи двух рыбаков, которые, по предварительным данным, провалились под лед. Сообщение об исчезновении мужчин поступило в воскресенье 16 апреля. Установлено, что рыбаки отправились на ночную рыбалку, а утром, выйдя из палатки, обнаружили, что оказались на косе льда, окруженной водой. Затем они самостоятельно попытались добраться до берега.

В СК уточнили, что сейчас следователи опрашивают родственников пропавших рыбаков. Установлено, что мужчины являются жителями Верхней Пышмы.

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