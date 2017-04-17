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Врио губернатора Куйвашев в ближайшие дни определит судьбу свердловского кабмина

Новости Урала
17 апреля, 13:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
В сентябре прошлого года правительство региона уже отправляли в отставку в полном составе в связи с уходом с должности экс-главы свердловского кабмина Дениса Паслера
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни определит дальнейшую судьбу членов правительства региона - либо отправит в отставку, либо оставит областной кабинет министров без изменений. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

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"Отправить в отставку правительство Свердловской области и оставить в статусе исполняющих обязанности - это полномочия губернатора. В ближайшие дни врио губернатора примет соответствующее решение. Либо он отправит в отставку региональное правительство, либо оставит областной кабинет министров без изменений", - сказал Дубичев.

В сентябре прошлого года свердловское правительство в полном составе уже отправляли в отставку в связи с уходом с должности экс-главы свердловского кабмина Дениса Паслера. Действующий кабинет министров Свердловской области был сформирован только в ноябре 2016 года.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева во главе региона истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.

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