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Сибирские археологи обнаружили следы неизвестной культуры в артефактах, найденных в Югре

Новости Урала
17 апреля, 13:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, апреля. /ТАСС
Литые бронзовые диски, найденные в 2014 году, очень похожи на элементы индийских зеркал-погремушек VI-III веков до нашей эры
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НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН изучили литые бронзовые диски, найденные в 2014 году в Ханты-Мансийском автономном округе в районе устья реки Казым, и пришли к выводу, что эти культовые предметы, очень похожие на элементы индийских зеркал-погремушек VI-III веков до нашей эры, принадлежат к пока неизвестной ученым культуре. Об этом сообщила пресс-служба ИАЭТ.

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"Изученные нами диски похожи на тыльные части зеркал-погремушек, найденных в могилах жриц в Сибири, на Алтае и на Урале. Однако, в отличие от обнаруженных ранее шести зеркал, которые, судя по всему, были изготовлены в Индии и попали на север в 5-3 веках до нашей эры, эти предметы оказались литыми, а не коваными, и в рисунок на них выгравирован, а не отчеканен. Диски не имеют никаких следов клепок, отверстий, петель или крючков. также отличается характер изображений и нанесение - не симметрично, а по кругу. Эти диски сделаны в традициях другой культуры, ранее неизвестной и в научной литературе пока не описанной, они могли производиться, начиная с середины III века до нашей эры в переднеазиатских ремесленных центрах", - приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника ИАЭТ Петра Шульги.

Диски, по словам археолога, были самостоятельным предметом культа - своего рода мандалой, схемой мироздания. На диски нанесены сцены с участием мифических рогатых лошадей, причем на одном предмете лошади напоминают хищных птиц, на другом - водоплавающих. "Художественный стиль, в котором исполнены эти изображения, в литературе не описан", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ИАЭТ, найденные в Югре артефакты находятся в частной коллекции, доступ к ним ограничен. Каким образом "казымский клад" попал так близко к северному полярному кругу, пока остается загадкой для ученых.

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