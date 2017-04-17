Власти Ишима уверены, что прошлогодний рекордный паводок в городе не повторится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти города Ишим в Тюменской области не ожидают повторения прошлогоднего паводка, который стал сильнейшим за последние 40 лет, сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня очевидно, что масштаб событий прошлого года не повторится. Но говорить о том, что паводок завершен, преждевременно. Органы управления, подразделения МЧС, МВД и городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности", - цитирует пресс-служба директора Управления по делам гражданской обороны (ГО) и ЧС города Владимира Лютова.

По данным властей, ситуация с паводком продолжает оставаться стабильно-напряженной. "С начала активного снеготаяния уровень воды в реке Карасуль достиг 530 см, в реке Мергень 315 см. Продолжаются мероприятия по обеспечению беспрепятственного стока паводковых вод: в выходные дни с привлечением экскаваторов проведены работы по освобождению ото льда и мусора подмостовых пространств и изгибов русла на реке Карасуль - это способствовало увеличению пропускной способности водоема", - добавили там.

В апреле 2016 года город Ишим в Тюменской области с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок, уровень воды в реке Карасуль достигал отметки в 868 см, были эвакуированы 832 человека.

Ранее сообщалось, что в зоне возможного подтопления в регионе могут оказаться до 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях. Для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств: 6,5 тыс. человек личного состава, 1,450 тыс. единиц техники.

Как отметили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, в регионе паводковая ситуация спокойная, подтопления жилых домов и придворовых территорий на данный момент не зафиксировано. "В настоящий момент лишь существует подтопление подъезда низководного моста в селе Усть-Уйское ввиду того, что мост построен в пойменной части реки. Это не связано с паводковой ситуацией, а наблюдается ежегодно. Организована лодочная переправа через данный мост на 12-местной жесткокорпусной лодке с мотором, в населенном пункте достаточный запас продовольствия и медикаментов", - сказали там, отметив, что на прошлой неделе в регионе стояла сухая погода, в выходные наблюдались несущественные осадки в отдельных районах.