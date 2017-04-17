Более 50 тыс. человек переселено из аварийного жилья в регионах УрФО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек переселено из аварийного жилья в регионах Уральского федерального округа (УрФО), сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО по итогам совещания Игоря Холманских по вопросу реализации региональных адресных программ.
"Согласно распоряжению правительства РФ, в УрФО в новое жилье должны переехать 67 тыс. 130 человек из аварийных домов, в целом по УрФО к 1 апреля переселено почти 53,5 тыс. человек - 79,7% от плана. За оставшиеся пять месяцев в УрФО необходимо расселить свыше 13,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Холманских отметил, что задача по переселению завершена в Тюменской области и практически окончена в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре: в этих регионах план по переселению граждан выполнен на 100% и 95,1% соответственно. "Полпред выделил две проблемы, остающиеся актуальными в настоящий момент: это недостаточный контроль за выполнением муниципальных контрактов со стороны органов местного самоуправления и возможность получить подряд и субподряд у организаций, не обладающих необходимыми производственными мощностями и квалифицированными кадрами", - пояснили в пресс-службе.
В свою очередь заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, присутствовавший на совещании, призвал ответственных лиц активнее использовать законодательство РФ для пресечения воровства и растрат в жилищном строительстве. "Уголовно-правовая оценка будет дана каждому подобному факту, а ответственные должностные лица муниципалитетов должны принимать взвешенные решения по техническому состоянию жилищного фонда исключительно в рамках требований закона", - сказал он.
По данным Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, на 1 апреля 2017 года в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе план по переселению граждан выполнен только на 89,9% и 73,9% соответственно. "Наименьшие в УрФО значения по выполнению плана переселения граждан сложились в Курганской области - 70,4% от плана, Свердловской области - 65,8%", - уточнили в пресс-службе.
Региональные программы по расселению до 1 сентября 2017 года всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, реализуются в УрФО с 2013 года.