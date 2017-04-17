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Ученые планируют реализовать проект по исследованию уровня радона во всех регионах УрФО

Новости Урала
17 апреля, 14:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
В настоящее время ученые уже приступили к измерению уровня концентрации газа в новостройках Екатеринбурга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Института промышленной экологии (ИПЭ) Уральского отделения (УрО) РАН планируют реализовать проект по обследованию жилых домов во всех регионах Уральского федерального округа на предмет скопления радиоактивного газа радона. В настоящее время ученые уже приступили к измерению уровня концентрации газа в новостройках Екатеринбурга, сообщил в понедельник ТАСС научный сотрудник ИПЭ УрО РАН, кандидат технических наук Алексей Васильев.

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"Изначально мы запустили проект "Радоновое обследование" в Екатеринбурге, а сейчас планируем расширить географию, чтобы получить статистику по всему Уральскому федеральному округу. В идеале мы бы хотели выбрать в каждом городе по 50-100 квартир в новостройках и установить в них радоновые детекторы. Сейчас мы ищем добровольцев в Челябинске, Тюмени, Кургане и других городах, для участия им нужно просто зарегистрироваться на сайте обследования", - рассказал Васильев.

По его словам, для участников исследование проведут бесплатно, нужно оплатить только доставку детектора курьером, если нет возможности самостоятельно забрать его в институте. "После завершения периода измерения каждый участник получит информацию о содержании радона в его квартире. Не стоит бояться результата, в большинстве случаев воздействие радона можно смягчить или даже нейтрализовать, если регулярно проветривать помещение", - добавил Васильев.

Ранее директор ИПЭ Михаил Жуковской сообщил ТАСС, что главная причина повышения концентрации радона в новых домах - изменение строительных технологий, этим и обусловлена актуальность проводимых работ. Он отметил, что если в домах давней постройки было много сквозняков, которые обеспечивали постоянный воздухообмен, то сейчас здания более герметичны, что позволяет радону скапливаться в помещениях и при повышенной концентрации влиять на здоровье человека.

Радон - это природный радиоактивный газ, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Он распадается, выделяя радиоактивные частицы - висмут, полоний, свинец. Эти частицы повреждают клетки дыхательных путей, длительное воздействие радона может спровоцировать возникновение рака легкого.

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