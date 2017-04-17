Три уголовных дела возбуждено в отношении мужчины, ранившего врача скорой ножом на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга возбудила три уголовных дела в отношении мужчины, ранившего сотрудника бригады скорой помощи ножом. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

"В отдел полиции № 4 поступило сообщение о неадекватном мужчине, который напал на сотрудника бригады скорой помощи, ранив его ножом. Злоумышленник пытался скрыться, но был задержан. В отношении подозреваемого следственным подразделением полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Угроза убийством", "Хулиганство", "Побои". До решения суда мужчина будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что мать подозреваемого вызвала скорую, так как сын находился в бессознательном состоянии. "Однако, услышав разговор, он взял нож и стал угрожать матери расправой. После чего злоумышленник выбежал из дома и наткнулся на прибывшую бригаду медиков. Увидев врачей, он стал оскорблять их и ударил одного из них ножом", - поясняется в сообщении. По данным ведомства, медики вызвали наряд полиции, который впоследствии задержал нападавшего.