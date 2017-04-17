В Челябинске возбуждено дело о мошенничестве на 75,8 млн рублей с деньгами дольщиков

ЧЕЛЯБИНСК,17 апреля. /ТАСС/. Следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело о мошенничестве на 75,8 млн рублей с деньгами дольщиков строящегося дома на улице Доватора в Челябинске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"По материалам прокурорской проверки следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ по факту хищения лицами из числа руководства ООО "Град" денег дольщиков под предлогом строительства жилого дома", - пояснили в областной прокуратуре.

Как было установлено во время проверки, ООО "Град", имея достаточное количество денег, начало строительство многоквартирного дома на улице Доватора в Челябинске. Однако в мае 2016 года застройщик был признан банкротом, стройка не завершена. Прокуратурой выявлены признаки нецелевого расходования 75,8 млн рублей.