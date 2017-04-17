Решение о начале кампании по выборам свердловского губернатора примут в июне

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Решение о начале кампании по выборам губернатора Свердловской области ориентировочно будет принято с 1 по 10 июня. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе свердловского избиркома.
"Уже известно, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября - в Единый день голосования для 2017 года. По дате выборов официальное постановление Законодательного собрания Свердловской области будет принято ориентировочно с 1 по 10 июня, с этого времени и начнется губернаторская гонка", - сказали в пресс-службе.
В беседе с корреспондентом ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев не стал комментировать свое участие в предстоящих выборах, сославшись на занятость на совещании в Москве. По сообщениям местных СМИ, Куйвашев планирует подать заявку на участие в сентябрьских выборах.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева во главе региона истекал в мае 2017 года.