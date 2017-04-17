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Решение о начале кампании по выборам свердловского губернатора примут в июне

Новости Урала
17 апреля, 16:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Сами выборы пройдут 10 сентября в Единый день голосования
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© Виктор Драчев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Решение о начале кампании по выборам губернатора Свердловской области ориентировочно будет принято с 1 по 10 июня. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе свердловского избиркома.

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"Уже известно, что выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября - в Единый день голосования для 2017 года. По дате выборов официальное постановление Законодательного собрания Свердловской области будет принято ориентировочно с 1 по 10 июня, с этого времени и начнется губернаторская гонка", - сказали в пресс-службе.

В беседе с корреспондентом ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев не стал комментировать свое участие в предстоящих выборах, сославшись на занятость на совещании в Москве. По сообщениям местных СМИ, Куйвашев планирует подать заявку на участие в сентябрьских выборах.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов. Срок полномочий Куйвашева во главе региона истекал в мае 2017 года.

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