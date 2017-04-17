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Уральские археологи представили выставку об искусстве каменного века

Новости Урала
17 апреля, 21:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, апреля. /ТАСС
В экспозицию вошли материалы археологических исследований ученых за последние 20 лет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Археологи Свердловской области подготовили выставочный проект, посвященный искусству каменного века на Урале. На выставке представлены около сотни экспонатов, в том числе древний лунный календарь, посуда эпохи неолита, изображения животных и рыб в кремневой пластике. Об этом сообщила ТАСС куратор проекта, заведующая отделом древней истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея Светлана Панина.

"Сегодня в музее истории и археологии Урала открылась выставка "Образы каменного века в искусстве Северной Евразии". В нее вошли материалы археологических исследований уральских ученых за последние 20 лет, около 100 предметов древнего искусства. Например, посетители увидят древний лунный календарь, а также около 30 глиняных сосудов с апотропеями (магический предмет, которому в древности приписывали свойства оберегать людей, животных, жилища от злых сил - прим. ТАСС) эпохи неолита. Тогда женщины только научились делать подобную посуду, ей более восьми тысяч лет, это редчайшая находка", - сказала Панина.

По словам собеседницы агентства, посетители также увидят одно из самых ранних изображений медведя, которому более 12 тысяч лет. "В поселке Гари (Свердловская область - прим. ТАСС) находится кладбище мамонтов, вот там был найден позвоночный диск мамонта, форма у него напоминает голову медведя с ушками. Древний человек в эпоху палеолита пробил два симметричных отверстия, и получился медвежонок", - пояснила она.

В музее добавили, что на выставке в большом объеме представлен "фигурный кремень" - изображение животных и рыб в кремневой пластике. "До недавнего времени считалось, что "фигурный кремень" в большом количестве встречается на территории центральной России и его совсем нет на Урале, однако выставка доказывает, что это совсем не так. Кроме того, впервые можно будет увидеть орнаментированные фрагменты бересты от крупных изделий", - отметили в учреждении.

Над проектом "Образы каменного века в искусстве Северной Евразии" работали сотрудники Свердловского областного краеведческого музея совместно с Нижнетагильским музеем-заповедником "Горнозаводской Урал", Институтом истории и археологии Уральского отделения РАН, Уральским федеральным университетом и Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (филиал в Нижнем Тагиле). "За последние десятилетия представители этих археологических центров открыли новые памятники: поселения, святилища, наскальные изображения, залы с пещерной живописью, торфяниковые стоянки, мегалиты (сооружения из огромных каменных глыб - прим. ТАСС), на которых были найдены как отдельные предметы искусства, так и целые комплексы культовых вещей", - уточнили в краеведческом музее.

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