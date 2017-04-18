Молодежный Евразийский фестиваль впервые пройдет в рамках Дельфийских игр на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Молодежный Евразийский фестиваль состоится впервые в истории проведения Дельфийских игр, которые стартуют в Свердловской области. Он станет основой для создания нового направления - Евразийских Дельфийских игр, сообщил журналистам директор исполкома Национального дельфийского совета России Артемий Понявин.

"Находясь в центре Евразии, в Свердловской области, которая объединяет два этих понятия (Европа и Азия - прим. ТАСС), мы не могли обойти столь значимые интеграционные процессы и, конечно же, проведем здесь первый в истории молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль", - сказал Понявин.

Он пояснил, что цель нового форума - "наладить межкультурный диалог на пространстве Евразии". "На фестивале мы хотим отработать инструменты и механизмы, чтобы заложить основу Евразийских Дельфийских игр. Решение (о создании нового направления игр - прим. ТАСС) будет принято по итогам фестиваля, будет дана экспертная оценка, а потом уже посмотрим", - ответил он на вопрос корр. ТАСС.

Понявин напомнил, что по такой же схеме в 2014 году был запущен новый формат игр - Европейские Дельфийские игры. "Первые Европейские молодежные Дельфийские игры проходили в Волгограде и собрали 26 стран. На следующий год заявляется уже Словакия. Мы надеемся, что Свердловская область станет родоначальником евразийской составляющей Дельфийских игр", - сказал он.

В беседе с корреспондентом ТАСС Понявин добавил, что в настоящее время в Дельфийском движении принимают участие 65 стран. "За последние два года заявки на участие подали 35 стран Африки. Чтобы доказать свою состоятельность, в прошлом году они провели первый Африканский Дельфийский фестиваль. Сейчас мы смотрим, как страны Африки внедрить в Дельфийскую "семью", то есть наверняка появится отдельное направление и там", - отметил он.

Дельфийские игры-2017

Культурный проект "Дельфийские игры-2017" в этом году пройдет с 18 по 23 апреля в Свердловской области и объединит три крупных события: XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств- участников СНГ и Первый молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. Игры проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

В программу игр включены две новые номинации - "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств примут участие более 2,5 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет, представляющих все федеральные округа Российской Федерации, а также страны СНГ. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, войдут около 100 видных деятелей искусств России и Содружества.

Программой предусмотрены масштабные театрализованные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт Дельфийских лауреатов, международная конференция, культурно- просветительские мероприятия. Одним из центральных событий станет международная конференция, которая объединит экспертов сферы образования, культуры и молодежной политики.