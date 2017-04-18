Из больницы Екатеринбурга из-за пожара эвакуировано 100 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара в подвальном помещении одного из корпусов областной клинической больницы № 1 Екатеринбурга, эвакуировано 100 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Во вторник, 18 апреля, в 07:06 мск поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении 7-го корпуса областной клинической больницы № 1, расположенной на улице Волгоградской. В результате пожара поврежден электрощит в подвальном помещении. Предварительная площадь пожара - 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате пожара пострадали два человека.
Прокуратура Верх-Исетского района города начала проверку по данному факту. "Установлено, что во время проведения ремонтных работ произошло возгорание в электрощитовой. В результате пострадали два электрика, мужчины с ожогами третьей степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении надзорного органа.