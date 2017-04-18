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В Екатеринбурге найдено тело пропавшего в декабре ветерана МВД

Новости Урала
18 апреля, 9:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Видимых следов насильственной смерти на теле Евгения Семкина не обнаружено
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Тело пропавшего в декабре 2016 года ветерана МВД Евгения Семкина обнаружено в Чкаловском районе города Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"15 апреля было обнаружено тело неизвестного человека, по приметам схожего с пропавшим. При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено, телесных повреждений не имеется. Тело мужчины направлено для проведения судебной медицинской экспертизы для определения точной причины смерти", - сказали в пресс-службе.

По данным СУ СК, расследование уголовного дела по статье "Убийство" УК РФ в связи с исчезновением в микрорайоне "Вторчермет" бывшего сотрудника уголовного розыска продолжается.

Информацию о нахождении тела ветерана МВД подтвердил руководитель пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых. "Действительно, в лесном массиве поселка Шабры обнаружено тело пропавшего в декабре ветерана МВД Евгения Семкина. Его опознали по вещам и одежде. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено", - добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что вечером 15 декабря 2016 года Семкин вышел из автомобиля Mitsubishi Pajero на остановке, после чего ушел в неизвестном направлении.

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