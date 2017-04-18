Железная дорога возле станции на Урале оцеплена из-за подозрительного огнетушителя

Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" после инцидента с нехваткой мест в самолетеНовости Урала 18 апреля, 11:01
Вечер памяти Евгения Евтушенко пройдет в Екатеринбурге в "Библионочь"Новости Урала 18 апреля, 10:57
Белоруссия намерена разместить облигации на финансовом рынке КитаяЭкономика и бизнес 18 апреля, 10:53
Каждый пятый россиянин планирует оформить платежную карту "Мир"Экономика и бизнес 18 апреля, 10:52
Поезда МЦК перевезли 55 млн пассажиров с начала запуска движенияМосква 18 апреля, 10:51
Ученые выявили рост популяции песцов на Новопортовском месторождении на ЯмалеОбщество 18 апреля, 10:48
СМИ: Институт нацпамяти Польши обнародовал список тайных агентов республикиМеждународная панорама 18 апреля, 10:44
НМТП может выплатить дивиденды за 2016 г. из расчета 0,78 руб. на акциюТранспорт 18 апреля, 10:41
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрдЭкономика и бизнес 18 апреля, 10:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Железная дорога возле станции Егоршино в городе Артемовский Свердловской области оцеплена из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
"В 30 метрах от железнодорожных путей около станции Егоршино обнаружен подозрительный предмет, похожий внешне на огнетушитель. На данный момент территория оцеплена, ведутся работы", - сказали в управлении.
По данным ведомства, инцидент на движение поездов пока не повлиял.