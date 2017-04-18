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Железная дорога возле станции на Урале оцеплена из-за подозрительного огнетушителя

Новости Урала
18 апреля, 10:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
На движение поездов инцидент пока не повлиял
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Железная дорога возле станции Егоршино в городе Артемовский Свердловской области оцеплена из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

"В 30 метрах от железнодорожных путей около станции Егоршино обнаружен подозрительный предмет, похожий внешне на огнетушитель. На данный момент территория оцеплена, ведутся работы", - сказали в управлении.

По данным ведомства, инцидент на движение поездов пока не повлиял.

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