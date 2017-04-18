Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция в администрации Миасса проверяет законность выделения земель

Новости Урала
18 апреля, 10:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК,18, апреля. /ТАСС
Проверка касается законности выделения земельных участков в Миасском округе с 2015 года по настоящее время
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК,18 апреля. /ТАСС/. Следователи управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Челябинской области в администрации города Миасс проверяют законность выделения земли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

"В администрации города Миасс Челябинской области работают сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции областного ГУ МВД. Оперативные мероприятия направлены на проверку законности выделения земельных участков в Миасском округе в период с 2015 года по настоящее время", - пояснили в пресс-службе.

Комментарием областного ГУ МВД ТАСС пока не располагает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама