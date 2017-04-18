Полиция в администрации Миасса проверяет законность выделения земель

ЧЕЛЯБИНСК,18 апреля. /ТАСС/. Следователи управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Челябинской области в администрации города Миасс проверяют законность выделения земли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

"В администрации города Миасс Челябинской области работают сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции областного ГУ МВД. Оперативные мероприятия направлены на проверку законности выделения земельных участков в Миасском округе в период с 2015 года по настоящее время", - пояснили в пресс-службе.

Комментарием областного ГУ МВД ТАСС пока не располагает.