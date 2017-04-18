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Пожар в ОКБ № 1 Екатеринбурга потушен

Новости Урала
18 апреля, 10:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Больница работает в штатном режиме
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Пожар в Областной клинической больнице (ОКБ) № 1 Екатеринбурга, в котором пострадали два человека, потушен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожар потушен в 08:50 мск", - сказали там.

Пожар в электрощитовой 7 корпуса ОКБ № 1 Екатеринбурга произошел утром. По данным областной прокуратуры, в результате ЧП пострадали два электрика, они были госпитализированы с ожогами третьей степени тяжести. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек.

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По данному факту прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку. Доследственную проверку на предмет правовой оценки соблюдения требований охраны труда также организовал Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области. "С целью последующего анализа истребуется документация, касающаяся вопросов обеспечения требований безопасности при производстве работ на территории данного медицинского учреждения. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за соблюдение указанных требований безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области, ОКБ № 1 работает в штатном режиме. "Пациентам оказывается плановая медицинская помощь. Пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет", - подчеркнули там.

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