Турпоток к достопримечательностям Северного и Приполярного Урала за год вырос на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Туристический поток к природным памятникам Северного и Приполярного Урала в среднем увеличился на 40% в сравнении с 2016 годом. Об этом со ссылкой на данные московских и петербургских турфирм сообщил во вторник корреспонденту ТАСС Евгений Свитов руководитель уральского клуба путешественников "Дикий Север", который организует вертолетные экспедиции к геологическому памятнику.

"Увеличение турпотока в этом году произошло за счет внедрения экономичных туров. На такой шаг мы вынуждены были пойти из-за увеличения на 7 тыс. рублей стоимости одного вертолета-часа с 89,9 тыс. рублей до 96 тысяч. Совместно с одиннадцатью московскими турагенствами и двумя петербургскими турфирмами разработали экономичные турмашруты к достопримечательностям Северного и Приполярного Урала, совместив экскурсионный, гастрономический отдых, а также рыбалку на северных реках. В результате, в среднем турпоток увеличился на 40% из Москвы и Санкт-Петербурга к природным памятникам", - сказал Свитов.

По его словам, самым популярным турмашрутом стало посещение природного памятника Маньпупунер (Республика Коми), и реки Лопсия (ХМАО), где сохранилось множество артефактов времен юрского периода, в частности, окаменелостей доисторических моллюсков.

"Вертолетная заброска на по этому турмашруту начнется с 22 июня. Сначала туристическая группа несколько часов будет находиться возле столбов выветривания на плато Маньпупунер, затем туристы вылетят на реку Лопсия в ХМАО, откуда возвратятся в Екатеринбург", - сказал Свитов.

Он отметил, что еще в прошлом году организация туров из Москвы и Санкт-Петербурга на плато Маньпупунер была под вопросом, так как раньше там отсутствовала инфраструктура. "Благодаря тому, что Печоро-Илычском заповедник, на территории которого находится плато Маньпупунер, в прошлом году построил вертолетную площадку и проложил тропинки к столбам выветривания, мы получили квоту по организации тура на 1000 человек", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что плато Маньпупунер временно было закрыто для посещения туристов из-за того, что единственный пеший маршрут на плато оказался окончательно разбит. Ранее геологи провели подробные исследования столбов выветривания, расположенных на плато Манипупунер. Установлено, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы. До наших дней сохранились лишь семь останцов (столбов) высотой от 30 до 42 метров. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон.

С геологическим памятником на территории Печоро- Илычского заповедника в Коми связаны многие легенды. Так, например, они являлись объектами культа манси, и подниматься на них считалось величайшим грехом.