Около 200 школьников примут участие в молодежном космическом форуме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Порядка 200 школьников примут участие в молодежном космическом форуме "Семихатовские чтения", который во вторник открылся в Екатеринбурге. Организатором форума является НПО автоматики (НПОА), сообщил ТАСС организатор соревнований Анатолий Гармашов.

"В этом году будет представлено множество интересных работ. Всего в форуме примут участие около 200 человек. Сегодня в рамках чтений стартовали секции, они будут проходить на площадке лицея номер 110, на предприятии, в технопарке "Университетский", а финал пройдет 25 апреля во Дворце молодежи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе НПОА отмечали, что всего будет презентовано 50 изобретений, в том числе стельки, заряжающие гаджеты при ходьбе, робот, анализирующий лунный грунт рентгеновскими лучами. Также на форуме пройдет IV областной турнир по робототехнике и 3D-моделированию. Участникам предстоит решить три задачи: с помощью роботов пройти по поверхности Марса, создать 3D-модели, напечатать на 3D-принтере специальные контейнеры для марсианской еды и создать автоматическую ферму с микроклиматом для выращивания настоящих растений.

По словам организаторов, еще в ходе чтений состоится конкурс "Агенты Тесла", в рамках которого пройдет защита инновационных проектов, связанных с робототехникой, освоением космоса, созданием инфраструктуры городского хозяйства и другими темами - победители получат финансовую поддержку. Ранее генеральный директор НПОА Андрей Мисюра отметил, что шесть авторов лучших работ, связанных с космосом, смогут отправиться в поездку на один из космодромов, где увидят запуск ракеты.

Молодежные Семихатовские чтения проводит ежегодно в апреле НПО автоматики, в них участвуют ученики 5-11-х классов. Форум получил свое название по имени Николая Семихатова (1918-2002 гг.) - главного конструктора систем управления всех советских баллистических ракет стратегических подводных лодок ВМФ СССР и ряда оперативно- тактических ракет сухопутных войск, выдающегося ученого в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Семихатов - академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и дважды лауреат Государственной премии СССР.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления новейшей российской ракеты- носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".