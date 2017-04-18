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Власти Сургута согласовали установку бюста Сталина в городе

Новости Урала
18 апреля, 12:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Ранее общественники устанавливали бюст незаконно, сейчас он хранится на складе в горадминистрации
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© Денис Ханьжин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Общественная организация "Русский дух" и администрация Сургута согласовали вопрос установки бюста Иосифа Сталина в городе. Место под монумент выберут 27 апреля на заседании комиссии по топонимике, сообщил ТАСС председатель "Русского духа" Денис Ханьжин.

Пресс-служба администрации Сургута отказалась от комментариев по вопросу установки бюста Сталина.

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"При поддержке местного отделения КПРФ удалось согласовать с горадминистрацией вопрос установки бюста Сталина в Сургуте. Мы предложили его установить на Мемориале славы, у Вечного огня 9 мая. Хотя место может измениться после заседания комиссии по топонимике. Сейчас бюст Сталина хранится на складе в горадминистрации, а мы собираем необходимые документы", - сказал Ханьжин.

По словам председателя "Русского духа", общественники объявили сбор средств на изготовление постамента для будущего бюста и благоустройство территории, где он будет установлен. "На эти цели необходимо собрать 50 тыс. рублей, куда включены, в том числе, транспортные расходы, изготовление постамента и облагораживание прилегающей территории", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в Сургуте незаконно был установлен бюст Сталина. Его разместили недалеко от места, где в будущем планируют установить монумент репрессированным. Как сообщила ранее ТАСС начальник управления информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая, бюст был установлен незаконно, комиссия по топонимике ранее согласовала это место для установки памятника репрессированным, на который собирают средства.

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