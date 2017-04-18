"Уральские авиалинии" извинились перед пассажирами за инцидент в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" принесла извинения пассажирам, которые не смогли попасть в аэропорту Кольцово на рейс Екатеринбург - Сочи. Пассажирам были предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее Свердловская транспортная прокуратура начала проверку "Уральских авиалиний" после инцидента в аэропорту Кольцово, когда после замены самолета не всем пассажирам хватило мест на борту. По данным надзорного ведомства, перед вылетом самолета Екатеринбург - Сочи была выявлена техническая неисправность, перевозчик предоставил резервный борт меньшей вместимости. Около 20 пассажиров, которые заранее приобрели билеты, не смогли попасть на борт, а вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи в понедельник был задержан на три часа.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" приносит извинения пассажирам рейса за неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полетов. Для обеспечения 17 апреля вылета рейса U6-219 по маршруту Екатеринбург - Сочи предоставлено резервное воздушное судно Airbus A320. Не вошедшим на борт пассажирам предложены другие варианты вылета, в том числе пересадка на другие рейсы авиакомпании. К настоящему моменту все пассажиры, за исключением трех человек, переоформивших билет на 19 апреля, уже вылетели в Сочи", - уточнили в пресс-службе.

В компании также пояснили, что проводимая прокурорская проверка носит плановый характер - уведомление о ней было получено в пятницу, 14 апреля. По словам члена Ассоциации юристов России, Международной ассоциации юристов (International Bar Association, IBA), руководителя адвокатского бюро "Пучков и партнеры" Дениса Пучкова, в данном инциденте следует тщательно проверить механизм отбора пассажиров на резервный борт. "Проверить механизм отбора пассажиров на борт самолета стоит, в частности, каким образом отбирались люди на рейс и кто из 20 человек не полетел резервным бортом. В этой части могут быть выявлены нарушения прав граждан", - сказал он.

Пучков отметил, что в последнее время люди стали часто обращаться к адвокатам по вопросам о нарушении прав со стороны авиакомпаний, и, по его мнению, этой проблеме надзорным органам стоит уделить более пристальное внимание.