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Ремонт дорог в Екатеринбурге к ЧМ-2018 не изменит маршрут военной техники к Параду Победы

Новости Урала
18 апреля, 12:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Первая ночная репетиция запланирована с 28 на 29 апреля
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Ремонт дорог в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года не повлияет на маршрут движения военной техники к Параду Победы. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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"Несмотря на ремонт улицы Московской в Екатеринбурге, военная техника будет двигаться к площади 1905 года по данной магистрали. Маршрутов объезда не предусмотрено, военная техника передвигается по городу в асфальтоходных гусеницах. Первая ночная репетиция запланирована с 28 на 29 апреля", - уточнили в пресс-службе.

По данным мэрии, ремонт улицы Московской в Екатеринбурге проходит в рамках подготовки инфраструктуры к ЧМ-2018. Всего в 2017 году в городе запланирована реконструкция дорожной сети 39 улиц.

Ранее сообщалось, что в этом году в Параде Победы в Екатеринбурге примут участие около 100 единиц техники, впервые по городу пройдут зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь- С1", которые в начале апреля прибыли по железной дороге в Екатеринбург. Также в парадном строю - бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72, самоходные артиллерийские установки нового поколения "Коалиция-СВ", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Ураган".

 

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