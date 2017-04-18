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В ХМАО отберут муниципалитеты, жителей которых привлекут к распределению средств бюджета

Новости Урала
18 апреля, 13:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Представители Минфина проведут выездное обучение в регионе в июне этого года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа к июню определит пилотные муниципалитеты, жители которых будут принимать активное участие при распределении средств местных бюджетов. Об этом сообщили в департаменте общественных связей правительства региона.

"Проект "Развитие инициативного бюджетирования в РФ" осуществляется с апреля 2016 года в соответствии с соглашением между Минфином России и Всемирным банком. Основная его цель - поддержка, развитие и распространение лучших практик инициативного бюджетирования в регионах России. То есть, когда жители муниципалитета принимают активное участие в определении расходования средств местных бюджетов. В прошлом году в федеральный проект включились 26 регионов страны, с этого года - еще 15, в том числе Югра", - сказали в департаменте.

Там добавили, что представители Минфина проведут выездное обучение в Югре по проекту в июне этого года. К этому времени в округе будут определены пилотные территории, сформирована необходима стартовая нормативная база. "Проекты всех необходимых для запуска программы нормативных актов подготовлены Минфином России", - пояснили в департаменте.

По словам директора окружного департамента финансов - заместителя губернатора Югры Веры Дюдиной, на данный момент практика привлечения населения к принятию совместных решений в муниципальных образованиях Югры развита слабо. "Наиболее передовой опыт в этой сфере имеют Сургут, Ханты-Мансийск и Урай, где регулярно используются такие механизмы как онлайн опросы, работают краудсорсинговые площадки, а также активно реализуется проект "Народный бюджет", который представляет сборник предложений граждан при формировании бюджета на очередной бюджетный цикл", - приводит департамент слова Дюдиной.

Департамент финансов ХМАО предложил опробовать элементы инициативного бюджетирования в рамках предоставления субсидии на содействие в развитие исторических и других местных традиций, связанных с юбилейными датами населенных пунктов. Целевые направления этой субсидии: установка памятников, оборудование спортивных, детских площадок, скверов, площадей, тротуаров.

О проекте

Инициативное бюджетирование - первый этап развития партисипаторного бюджетирования (ПБ) в Российской Федерации, который, по оценке специалистов, позволит распределить бюджетные средства на основе инициатив граждан, привлекать финансирование со стороны местных жителей и бизнеса.

В рамках проекта проводятся три типа семинаров: семинар- тренинг для консультантов, федеральные семинары-совещания, информационные семинары в субъектах РФ. Всего в течение 2016 года было проведено свыше 20 семинаров. Развитие инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2017-2018 годах будет проходить в рамках соглашения, заключенного Министерством финансов РФ и Всемирным банком. Цель проекта - вовлечение населения в принятие решений по распределению средств на местном уровне.

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